Самая молодая миллиардерша в мире, модель и бизнесвумен Кайли Дженнер показала, как отдыхает дома на карантине

Свежее видео звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На видео Кайли в микро купальнике лежит на диванчике возле бассейна. Звезда держит в руках спрей с защитным маслом и соблазнительно брызгается его на себя. Модель извивается и крутит головой, что придает видео особой пикантности.

«Здесь становится жарко», - подписала Дженнер видео.

За полдня видео посмотрели более 24 миллионов раз. В комментариях звезде оставили множество комплиментов.

«Я ревную», «Я люблю тебя, Кайли», «Это слабо», «Так горячо», «Вау», «Супер», «Огооонь», - пишут пользователи сети.

Кайли Дженнер всего 22 года, но она уже заработала свой первый миллиард. На видео видно, что девушка отдыхает около роскошного бассейна с лежаками. По всей видимости, такой бассейн имеется в доме, в котором живет одна из сестер Кардашьян и Дженнер.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер опубликовала фото, на котором она в белом обтягивающем платье позирует на кровати. Девушка обтянула свои пышные формы тонкой тканью, продемонстрировав всем, за что ее обожают миллионы. Волосы красотки были распущены.

Напомним, что аппетитная Кайли Дженнер подразнила пышными прелестями в тесном топе: идеальный ракурс.

Как сообщала Politeka, сочная Кайли Дженнер впихнула пышные формы в тесную футболку: "Блестяще".

Также Politeka писала, что пышнотелая Кайли Дженнер взбудоражила видом в провокационном наряде: "Ух, как же горячо".