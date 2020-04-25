Наймолодша мільярдерша світу, модель і світська левиця Кайлі Дженнер блиснула принадами в обтягуючому топі

Фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Кайлі вибрала для повсякденного лука джинсову спідницю з високою посадкою і білий укорочений топ. Кофта сильно обтягла пишні груди моделі, зробивши акцент на її тонкій талії і широких стегнах. Зірка нарумянила щоки, що додало її образу ніжності.

«Ранок. Посилаю мою любов і молитви всім вам! Я сподіваюся, що всі в безпеці», - написала Дженнер.

За годину пост моделі зібрав більше 3 мільйонів лайків. В коментарях їй залишили безліч компліментів.

«Так гарно», «Чудова, як завжди», «Тісно», «Дивовижна», «Міс Кайлі, будь ласка, прикрийте свою наготу», «Прекрасна», «Соковита», «Неймовірна жінка», «Так мило», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кайлі Дженнер показала, як проводить час під час самоізоляції. Зірка лежала у себе у дворі на шезлонгу і приймала сонячні ванни. Вона вибрала бежевий купальник, який підкреслив її принади: великі груди зірки і тонку талію. На шиї красуні був ланцюжок з кулоном, який ще більше акцентував увагу на принади моделі.

Нагадаємо, що шикарна Кайлі Дженнер стала грайливим зайчиком в обтягуючому платті: "Пульс зашкалює".

Як повідомляла Politeka, наймолодша мільярдерша у світі блиснула фігурою мрії: ні білизни, ні совісті.

Також Politeka писала, що волога Кайлі Дженнер відкинула забобони і розставила ноги в міні-бікіні: "Божественна".