Американська зірка Кайлі Дженнер похвалилася своїми апетитними формами в відвертому топі

Як повідомляє Politeka.net, красуня Кайлі Дженнер може похвалитися не тільки кар'єрними досягненнями. Її яскраві образи також привертають увагу громадськості. В останні кілька місяців модель створює цілі збірки знімків на яких демонструє образи на вихід.

Зовсім нещодавно Кайлі Дженнер, яка надовго зникла з мережі, знову повернулася до своїх шанувальників. Зірка показала чергове фото в стильному аутфите, як в старі добрі часи.

Вона позує, стоячи прямо біля дзеркала, в ефектному облягаючому одязі, який складається з коротенького топіка і штанів з високою талією, що вигідно підкреслюють її пишні стегна. Доповнили образ знаменитої красуні яскравий макіяж.

Волосся Кайлі розпустила по плечах, а зробила макіяж в яскравих відтінках. Виглядає наймолодша мільярдер у світі відмінно, що поспішили відзначити її численні пыдписники. Сама Дженнер додала до такого посту послання для фоловерів:

«Експериментування з косметикою мене розважило. Що скажете, мені до лиця?», – написала вона.

Користувачі по достоїнству оцінили її запаморочливі форми і яскравий макіяж.

«Сама досконалість», «Крутий макіяж, він тобі до лиця», «Дика кішечка», «Ух, як же гаряче», «Божественна краса», «Фігурка - просто вогонь», «Полум'яна».