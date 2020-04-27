Наймолодша мільярдерка, модель, бізнесвумен Кайлі Дженнер блиснула апетитними принадами у білій футболці

Зірка опублікувала гарні фото в своєму Instagram, пише Politeka.net. Кайлі з'явилася в світлому одязі, який виділив її груди.

Модель демонструвала не стільки принади, як своє обличчя, роблячи селфі.

Помітно, що Кайлі знову змінила колір волосся, можливо, вона одягла перуку, колекцією яких хвалиться.

На обличчі зірки - темні брови, її пухкі губи підкреслені рожевим. Темні довгі вії і стрілки підкреслили красу очей Дженнер: "Блискуче".

Образ зірки завершило кільце з великим каменем, а також сумку на великий лямці. На пальцях - рожевий манікюр, який додав образу ніжності.

За 13 годин пост зібрав майже п'ять мільйонів лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі захопилися шикарною зовнішністю моделі, зробивши їй масу компліментів.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в білому обтягуючому платті. Вона стала на коліна перед ліжком і вигнула спинку.

Волосся Дженнер вирішила залишити розпущеним. На тлі можна побачити велике просторе вікно, а також дворик за ним.

"Карантинне пока", - написала Кайлі.

Фанати за нетривалий час поставили більше чотирьох мільйонів лайків.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер позувала на кріслі, розташованому на березі в блакитній воді.

Груди знаменитості ледь утримував крихітний купальник. Малюсінькі плавки приховували лише найінтимніше.

Видно, що тіло зірки блищить чи то від води, чи то від лосьйону для засмаги.

На нозі красуні можна помітити браслет, а на руках світлий довгий манікюр.

За якийсь час пост зібрав понад 10 мільйонів лайків.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер оголила груди заради фото з дочкою.

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