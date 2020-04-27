Відома американська модель Кім Кардашьян показала новий образ

На фото Кім стоїть в білих штанях і сорочці. Останню Кардашьян закрутила і показала свій плоский животик. Волосся у Кардашьян були білого кольору. Можна припустити, що модель перефарбувалася. На тлі можна побачити лавочку і зелень. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли поставити майже мільйон лайків, серед яких була Кайлі Дженнер. Також користувачі написали безліч коментарів, в яких згадували про турків і Туреччини.

Все із-за того, що Кім не так давно висловилася про геноцид вірмен, так як сама є вірменкою. Турки захопили її instagram і активно спамят в її коментарях.

Повідомлялося, що американська телезірка, бізнесвумен і модель Кім Кардашян показала свою вищу дочка.

Красуня опублікувала фото з однією з дочок, Норт Вест. Обидві позували у білих футболках з синіми написами.

Дівчинка зробила два високі пучки з волосся, вона дивилася великими очима в камеру.

Кім Кардашьян розпустила довгі хвилясті волосся. Вона зробила губи качечкою і також дивилася в камеру з-під пишних вій.

Повідомлялося, що 39-річна американська телезірка, бізнесвумен і модель Кім Кардашьян розбурхала ефектним чином, позбувшись від зайвої одягу.

Кім ніколи не соромилася виставляти напоказ свої круті стегна, пишний бюст і осину талію. Зірка телеекранів вміє вразити саму вимогливу публіку, більш того, вона знає, що виглядає ідеально.

Нагадаємо, Кім Кардашьян розкрила халатик, убивши наповал пишними формами

А ще Politeka писала, гаряча Кім Кардашян засвітила пишний бюст в тісному маєчці

Також Politeka повідомляла, що спекотна Кім Кардашьян спустила халатик і посвітила своїми принадами



