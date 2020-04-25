Американская телезвезда, бизнесвумен и модель Ким Кардашьян удивила необычным фото в туалете

Свежее фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Кардашьян сделала селфи у себя дома в туалете. Звезда была при полном параде: идеальный макияж и укладка. Одета Ким была в тесную черную майку, которая сделала акцент на ее пышной груди и тонкой талии. Так как в США карантин, Ким и ее семья вынуждены сидеть дома. Вероятно поэтому она опубликовала такое селфи, ведь профессиональные съемки проводить сейчас нет возможности. Поклонники обратили внимание, что красотка идеально выглядит. Ее мужу, рэперу Канье Уэсту повезло, что у него дома такая жена.

За час пост Кардашьян собрал более 600 тысяч лайков. В комментариях все шутили по поводу туалетного селфи. Такое фото есть у каждой девушки.

«Мило», «Не важно, 169 миллионов у тебя подписчиков или 300, у тебя всё равно должно быть хоть одно фото в туалете», «Туалетные селфи лучшие», «Покажи нам туалет! Умираю, как хочу увидеть его», «Супер», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян является иконой стиля для поколения 2010-х. Именно на нее равняются миллионы девушек и женщин по всему миру. Как и любую знаменитость, Кардашьян очень часто копируют и пытаются быть на нее похожей.

Напомним, что Ким Кардашьян померилась красотой с мамой и бабушкой: насмотреться невозможно, "идеальные".

Как сообщала Politeka, знойная Ким Кардашьян приспустила халатик и посветила своими прелестями: лучший ракурс.

Также Politeka писала, что дерзкая Кардашьян вышла на люди без белья, у мужа сдали нервы: «Что за?..».