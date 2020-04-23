Американская телезвезда, бизнесвумен и модель Ким Кардашьян взбудоражила эффектным образом, избавившись от белья

Серию фото в образе индийской красавицы Ким опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Кардашьян одета в обтягивающую юбку в пол и топ, подчеркивающий ее пышную грудь. Звезда сделала акцент на талии и не прогадала. Выглядит она в этом костюме сногсшибательно. Образ Ким дополнила украшением на лбу и массивными браслетами.

Особой пикантности образу модели добавил тот факт, что она забыла надеть белье. Из-за этого, грудь Ким просматривалась через топ.

Отметим, что за два часа пост Кардашьян собрал почти миллион лайков. Не выдержал и муж модели, рэпер Канье Уэст, и оставил лайк под ее фото. В комментариях звезде оставили множество комплиментов.

«Армянская богиня», «Ты не носишь бюстгальтер?», «Великолепная», «Кукла», «Ким, что это за поведение?», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян поделилась фото в обтягивающих топах и трусиках на фоне воды. Красотка никогда не стеснялась выставлять напоказ свои пышные бедра, бюст и осиную талию. Звезда телеэкранов умеет впечатлить самую требовательную публику.

Напомним, что Ким Кардашьян показала свою маму и поразила сходством: "Как две капли".

Как сообщала Politeka, есть горячие двойники Ким Кардашьян, которые переплюнули ее по красоте: "Канье Уэст, присмотрись", фото.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян померилась красотой с мамой и бабушкой: насмотреться невозможно, "идеальные".