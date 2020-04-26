Американская звезда Ким Кардашьян изумила ярким снимком в дерзком наряде

Как сообщает Politeka.net, имя Ким Кардашьян регулярно попадает на первые страницы таблоидов скандальной хроники. Одни считают ее иконой стиля, другие придерживаются противоположного мнения, но противоречия не мешают увеличению числа подписчиков на ее профиле в микроблоге.

Каждый ее снимок вызывает волну восхищения от пользователей сети. Новый снимок получился не менее ярким, чем предыдущие. Девушка позирует на шезлонге в провокационном наряде, который не скрывает ее пышных форм.

Так, из одежды на Ким был купальник черного цвета, а на плечах красотки распахнутый халат в тон. Ткань обтянула все выпуклости фигуры модели, продемонстрировав, что Ким действительно находится в отличной форме. В таком лучшем ракурсе особенно хорошо видна грудь Кардашьян - действительно просто загляденье. Ее волосы собраны в высокий хвост, а на лице макияж в нюдовых оттенках.

Стоит отметить, что на снимке Ким выглядит довольно расстроенной, поэтому даже не смотрит в объектив камеры.

Поклонники тут же отреагировали на снимок, забросав Ким восторженными комментариями. Были и те, кто обратил внимание на необычное настроение всегда радостной и восторженной Ким, они спрашивали, что произошло, а также делились своими предположениями.

"Чертовка так и манит", "Вау, какая штучка", "Такое ощущение, что она устала от всех своих детей", "Горячая красотка", "Почему такая грустная, что случилось Ким?", "Скучает по социальной жизни", "Вау, очень красивая".

Напомним, что Ким Кардашьян померилась красотой с мамой и бабушкой: насмотреться невозможно, "идеальные".

Как сообщала Politeka, знойная Ким Кардашьян приспустила халатик и посветила своими прелестями: лучший ракурс.

Также Politeka писала, что дерзкая Кардашьян вышла на люди без белья, у мужа сдали нервы: «Что за?..».