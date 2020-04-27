Известная американская модель Ким Кардашьян показала новый образ
На фото Ким стоит в белых штанах и блузке. Последнюю Кардашьян закрутила и показала свой плоский животик. Волосы у Кардашьян были белого цвета. Можно предположить, что модель перекрасилась. На фоне можно увидеть лавочку и зелень. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты успели поставить почти миллион лайков, среди которых была Кайли Дженнер. Также пользователи написали множество комментариев, в которых вспоминали о турках и Турции.
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Все из-за того, что Ким не так давно высказалась о геноциде армян, так как сама является армянкой. Турки захватили ее инстаграм и активно спамят в ее комментариях.
Сообщалось, что американская телезвезда, бизнесвумен и модель Ким Кардашьян показала свою подросшую дочь.
Красотка опубликовала фото с одной из дочек, Норт Уэст. Обе позировали в белых футболках с синими надписями.
Девочка сделала два высоких пучка из волос, она смотрела большими глазами в камеру.
Ким Кардашьян распустила длинные волнистые волосы. Она сделала губы уточкой и также смотрела в камеру из-под пышных ресниц.
Сообщалось, что 39-летняя американская телезвезда, бизнесвумен и модель Ким Кардашьян взбудоражила эффектным образом, избавившись от лишней одежды.
Ким никогда не стеснялась выставлять напоказ свои крутые бедра, пышный бюст и осиную талию. Звезда телеэкранов умеет впечатлить самую требовательную публику, более того, она знает, что выглядит идеально.
Напомним, Ким Кардашьян распахнула халатик, сразив наповал пышными формами
А еще Politeka писала, что горячая Ким Кардашьян засветила пышный бюст в тесной маечке
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