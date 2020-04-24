Звездная красотка Ким Кардашьян впечатлила идеальной фигурой в обтягивающем наряде

Знаменитая звезда американских телешоу регулярно обновляет свой Инстаграм, радуя своих фанатов новыми фотографиями. Как сообщает Politeka.net, на этот раз она поделилась снимком, который наглядно продемонстрировал все достоинства ее фигуры.

Стоит отметить, что тело Ким, которого она добилась во многом благодаря пластическим операциям, само по себе успело стать культовым. К ее фирменным изгибам и пышной груди и бедрам стремятся тысячи девушек по всему миру. На своем новом снимке Кардашьян встала в пол-оборота, тем самым продемонстрировав, как выглядят ее формы в таком ракурсе.

Из одежды на Ким был бежевый боди или облегающее платье, низ которого скрыл небрежно повязанный на бедрах красотки белый халат. Ткань обтянула все выпуклости фигуры модели, продемонстрировав, что Ким действительно находится в отличной форме. В таком ракурсе особенно хорошо видны грудь и ягодицы Кардашьян.

Поклонники тут же отреагировали на снимок, забросав Ким восторженными комментариями.

Ранее Ким опубликовала серию фото в образе индийской красавицы. На фото Кардашьян одета в обтягивающую юбку в пол и топ, подчеркивающий ее пышную грудь. Звезда сделала акцент на талии и не прогадала. Выглядит она в этом костюме сногсшибательно. Образ Ким дополнила украшением на лбу и массивными браслетами.

Особой пикантности образу модели добавил тот факт, что она забыла надеть белье. Из-за этого, грудь Ким просматривалась через топ.

Напомним, дерзкая Кардашьян вышла на люди без белья, у мужа сдали нервы.

Как сообщала Politeka, самые горячие двойники Ким Кардашьян, которые переплюнули ее по красоте.

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