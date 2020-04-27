Відома модель Емілі Ратаковскі показала новий соковитий образ

На фото Ратаковскі стоїть в одному чорному купальнику з мотузочок і клаптиків тканини, які майже не прикривають інтимні місця. Образ Емілі доповнила розпущеним волоссям, а на кадрі модель стояла і дивилася в бік від об'єктива. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все через те, що Емілі опублікувала знімок в сторіс Instagram, де таких функцій немає.

Раніше ми повідомляли, що відома модель, актриса Емілі Ратаковски вразила красою в спокусливому сукню.

В групі користувачі мережі опублікували чорно-білий знімок, на якому чарівна знаменитість позує в легкій сукні з квітковим принтом.

Плаття мало вигляд спокусливого, завдяки відкритій спині можна було помітити всі ідеальні рельєфи красуні.

Ратаковски тримала в руці хустку, який розвивався за вітром.

Доповнили образ моделі блискучі сережки у вухах.

Повідомлялося, що знаменита фотомодель і бізнесвумен Емілі Ратаковски роздяглася заради пікантного кадру.

Заради цього фото красуня позувала у ванній. На задньому плані можна помітити раковину, рушник і вішалку з білим халатом, який Ратаковски вирішила не надягати.

Нагадаємо, фігуриста Ратаковски блиснула солодкими місцями прямо в машині

А ще Politeka писала, що безсоромна Ратаковски оттопырила п'яту точку заради жаркого кадру

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