Известная модель Эмили Ратаковски показала новый соблазнительный образ

На фото Эмили позирует в ванной в одних трусиках и полотенце на голове. Ратаковски стояла спиной к камере, но можно на нее посмотреть также в зеркале. На фото можно легко оценить идеальные изгибы модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли прокомментировать публикацию или поставить лайки. Все из-за того, что Эмили опубликовала в сторис кадр, где таких функций нет.

Сообщалось, что известная модель Эмили Ратаковски показала новый соблазнительный образ.

На фото Эмили стоит в просторном халате, под которым можно увидеть золотистое белье. Ратаковски делала фото в зеркале ванной комнаты. Волосы звезда решила оставить распущенными на кадре. На фоне можно увидеть висящие полотенца.

Ранее мы сообщали, что популярная фотомодель и бизнесвумен Эмили Ратаковски похвасталась неимоверными кадрами, которые были сделан во время пикантной фотосесии.

На этот раз на своей странице в Instagram она показала несколько кадров с фотосессии для модного журнала. На снимке девушка предстала в крошечных трусиках от бикини собственного бренда Inamorata. При этом красотка решила не надевать верх купальника.

На первом фото Эмили стоит вполоборота к камере, одетая только в пятнистое бикини. При этом она прижалась своей грудью к дверному косяку, потому ее совершенное тело на первом плане.

Напомним, дерзкая Ратаковски забыла надеть лифчик и засветила лишнее на лестнице

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной

Также Politeka сообщала, что бесстыжая Ратаковски выставила напоказ свои аппетитные прелести



