Известная модель Эмили Ратаковски показала новый соблазнительный образ
На фото Эмили позирует в ванной в одних трусиках и полотенце на голове. Ратаковски стояла спиной к камере, но можно на нее посмотреть также в зеркале. На фото можно легко оценить идеальные изгибы модели. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не смогли прокомментировать публикацию или поставить лайки. Все из-за того, что Эмили опубликовала в сторис кадр, где таких функций нет.
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Сообщалось, что известная модель Эмили Ратаковски показала новый соблазнительный образ.
На фото Эмили стоит в просторном халате, под которым можно увидеть золотистое белье. Ратаковски делала фото в зеркале ванной комнаты. Волосы звезда решила оставить распущенными на кадре. На фоне можно увидеть висящие полотенца.
Ранее мы сообщали, что популярная фотомодель и бизнесвумен Эмили Ратаковски похвасталась неимоверными кадрами, которые были сделан во время пикантной фотосесии.
На этот раз на своей странице в Instagram она показала несколько кадров с фотосессии для модного журнала. На снимке девушка предстала в крошечных трусиках от бикини собственного бренда Inamorata. При этом красотка решила не надевать верх купальника.
На первом фото Эмили стоит вполоборота к камере, одетая только в пятнистое бикини. При этом она прижалась своей грудью к дверному косяку, потому ее совершенное тело на первом плане.
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