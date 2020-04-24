Известная модель Эмили Ратаковски показала новый соблазнительный образ

На фото Эмили стоит в просторном халате, под которым можно увидеть золотистое белье. Ратаковски делала фото в зеркале ванной комнаты. Волосы звезда решила оставить распущенными на кадре. На фоне можно увидеть висящие полотенца. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.



"Сейчас я пью вино", - написала Ратаковски.

Фанаты не смогли написать комментарии или поставить лайки публикации. Все из-за того, что Эмили разметила кадр в сторис Инстаграма, где таких функций нет.

Ранее мы сообщали, что Эмили Ратаковски поделилась горячими кадрами, на которых она предстала без белья.

На снимках модель позирует на лестнице в короткой черной юбке и свободном пиджаке. Однако, чтобы добавить в свой образ немного «перчинки», Ратаковски не стала ничего одевать под пиджак и кокетливо расстегнула все пуговицы, засветив свою объемную грудь. На первом снимке модель пристально смотрит в камеру, спускаясь по лестнице.

Сообщалось, что Ратаковски похвасталась своими объемами в экстремальном наряде.

Эмили Ратаковски нередко делится откровенными кадрами. Тем не менее, каждый раз ей удается держать фолловеров в напряжении, подогревая их интерес все новыми соблазнительными снимками.

Напомним, бесстыжая Эмили Ратаковски сняла лифчик и показала себя в ванной

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