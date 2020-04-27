Відома модель Олена Омович, яку прозвали української Кардаш'ян, показала ранковий образ

На фото Омович позує в одних мініатюрних трусиках. Олена розсунула ноги прямо на білій постелі. Модель позувала спиною до камери і можна легко оцінити ідеальні форми дівчини. На тлі можна побачити велике вікно і море за ним. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Morning Vibes. Як думаєте, коли закінчиться карантин?

Всі обіцяють послаблення, але я щось сумніваюся", - написала Омович.

Фанати поставили більше п'яти тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Ідеальне Ранок", "Восени, може бути", "Твоя фігура", "А Немо працює? Вид з вікна там бомбовий, але сидіти в карантині кисло скрізь", "І навіщо ті мальдіви якщо і так вигляд ідеальний", "Не знаю, коли.. мабуть, нескоро. Салонів краси особливо не вистачає. Альона, вогонь фотографія, ось що точно можу сказати", "Я думаю, що до червня буде по-любому. Є інформація що можливо і до липня".

Раніше ми повідомляли, що модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, показала розкішну фігуру на відпочинку.

Так, Омович позує на балконі під час відпочинку за кордоном. Її пишні форми, як можна помітити, прикриває лише крихітне білизна. При цьому сама зірка активно крутитися на камеру, демонструючи, ніж її нагородила природа.

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