Скандальная украинская модель Алена Омович поделилась откровенным снимком, сделанным до пластики груди

Популярная инста-дива, известная в сети как «украинская Кардашьян», постоянно публикует в своем Инстаграм кадры из откровенных фотосессий, на которых она не стесняется демонстрировать свое тело. При этом модель не скрывает, что сделала немало пластических операций, в том числе и на груди. Как сообщает Politeka.net, в разделе Сториз Омович решила похвастаться своим «природным богатством».

Так, девушка опубликовала архивный снимок, сделанный еще до увеличения груди. На нем она позирует в тонком топе, под который она не стала надевать лифчик. При этом внизу на модели одни трусы. По этой фотографии можно понять, как выглядела грудь модели до хирургических манипуляций.

«Сколько фотке лет. Своя грудь тут», - подписала снимок Омович.

Ранее мы писали о том, что модель показала роскошные формы в наряде без белья.

Так, на первом снимке Омович позирует в крохотном наряде, которое минимально прикрывает ее роскошные формы. При этом сама модель позирует с белыми волосами.

А на другом снимке Омович уже брюнетка, и позирует в облегающем наряде без белья, демонстрируя пирсинг на интимном месте. При этом в руках модель держит цветок. Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, поскольку кадры модель выбросила в Сторис.

Напомним, украинская Кардашьян в облегающем белье засветила лишнее.

Как сообщала Politeka, раздетая украинская Кардашьян бесстыдно посветила пятой точкой перед любовником.

Также Politeka писала, что украинская Кардашьян показала свое достоинство в божественном декольте.