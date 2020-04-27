Известная модель Алена Омович, которую прозвали украинской Кардашьян, показала утренний образ

На фото Омович позирует в одних миниатюрных трусиках. Алена раздвинула ноги прямо на белой постели. Модель позировала спиной к камере и можно легко оценить идеальные формы девушки. На фоне можно увидеть большое окно и море за ним. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Morning Vibes. Как думаете, когда закончится карантин?

Все обещают послабление, но я что-то сомневаюсь", - написала Омович.

Фанаты поставили более пяти тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Идеальное Утро", "Осенью, может быть", "Твоя фигура", "А Немо работает? Вид из окна там бомбовый, но сидеть в карантине кисло везде", "И зачем те мальдивы если и так вид идеальный", "Не знаю, когда.. видимо, нескоро. Салонов красоты особенно не хватает. Алена, огонь фотография, вот что точно могу сказать", "Я думаю что до июня будет по любому. Есть инфо что возможно и до июля".

Ранее мы сообщали, что модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала роскошную фигуру на отдыхе.

Так, Омович позирует на балконе во время отдыха за границей. Ее пышные формы, как можно заметить, прикрывает лишь крохотное белье. При этом сама звезда активно крутиться на камеру, демонстрируя, чем ее наградила природа.

Напомним, украинская Кардашьян решилась засветить настоящую грудь без белья

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