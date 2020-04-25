Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала новый солнечный образ

На фото Алена позирует в голубом платье в горошек. В нем был настолько большой разрез, что ничего не было прикрыто до талии. Это можно сказать и про декольте, в котором еле вместились пышные формы модели. Образ Омович дополнила большими стильными солнечными очками. Звезда позировала возле камня или чего-то подобного на морском пляже. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что кадр был опубликован в сторис Инстаграма, где таких функций нет.

Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович показала новый королевский образ.

На фото Омович стоит возле дорогого автомобиля, можно подумать, что "Мерседес". Алена была в черной юбке, спортивных перчатках и белом топе. Модель соблазнительно облокотилась на автомобиль и показала настоящую страсть. На фоне можно увидеть корабль, фото, скорее всего, было сделано в Одессе.

Сообщалось, что украинская модель Алена Омович показала себя в спальне совсем без одежды.

На кадрах, снятых сразу после этого, обнаженная Омович сидит на полу своей спальни, укутавшись в полотенце. При этом полотенце чуть не спадает с пышной груди модели, угрожая в любой момент обнажить и ее.

Напомним, украинская Кардашьян задрала ноги и понежилась на солнце без одежды

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