Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала новый солнечный образ
На фото Алена позирует в голубом платье в горошек. В нем был настолько большой разрез, что ничего не было прикрыто до талии. Это можно сказать и про декольте, в котором еле вместились пышные формы модели. Образ Омович дополнила большими стильными солнечными очками. Звезда позировала возле камня или чего-то подобного на морском пляже. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что кадр был опубликован в сторис Инстаграма, где таких функций нет.
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Ранее мы сообщали, что известная модель Алена Омович показала новый королевский образ.
На фото Омович стоит возле дорогого автомобиля, можно подумать, что "Мерседес". Алена была в черной юбке, спортивных перчатках и белом топе. Модель соблазнительно облокотилась на автомобиль и показала настоящую страсть. На фоне можно увидеть корабль, фото, скорее всего, было сделано в Одессе.
Сообщалось, что украинская модель Алена Омович показала себя в спальне совсем без одежды.
На кадрах, снятых сразу после этого, обнаженная Омович сидит на полу своей спальни, укутавшись в полотенце. При этом полотенце чуть не спадает с пышной груди модели, угрожая в любой момент обнажить и ее.
Напомним, украинская Кардашьян задрала ноги и понежилась на солнце без одежды
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