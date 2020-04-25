Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, похвасталась необычными развлечениями со своим возлюбленным 

В этот раз скандальная знаменитость решила порадовать аудиторию двумя необычными роликами, на которых показала всю себя перед своим возлюбленным в одном кружевном белье. Причем не обошлось без курьезных моментов, сообщает Politeka.

Как известно, знаменитая модель очень часто балует фанатов кадрами с провокационных фотосессий без белья или же в весьма смелых образах - прикрываясь руками, в кружевных пижамах или едва прикрывшись какими-либо деталями гардероба.
В этот раз она похвасталась фигурой в одном тонком нижнем белье черного цвета, в весьма странной и даже неуместной позе. Причем девушка стала так, чтобы показать свою стройную фигуру перед зеркалом, специально раздвинув ноги пошире и наклонившись, тогда как ее мужчина любовался ей на улице через стекло и спокойно попивал из бокала напиток. 

После, все же не удержавшись, он буквально отшлепал звезду на камеру, в шутку говоря: "Где билетики?". 

До этого на снимке Алена позировала в кружевном лифчике. Она сдавила груди по бокам, чтобы они выглядели больше и сочнее. Омович уложила между грудьми духи в виде туфельки. Образ красотки завершили большие сережки-кольца в ушах и тонкая цепочка с кулоном. 

Алена немного открыла пухлые губы и посмотрела в кадр. При этом на лице у нее не только длинные черные стрелки, но и фильтр в виде татуировки. 

"ТАТУ НА ЛИЦЕ?😛ДА/НЕТ?👇🏻 ", - поинтересовалась украинская знаменитость. 

За 10 минут пост собрал более 2000 лайков и много комментариев. 

"Не,на лице лучше не надо,украшай тело,твоё лицо и без тату симпатичное))", "Красиво,но лучше не надо", "Шикарная грудь 👍 Тату на лице лучше не делать", "Единственный ее смысл - это замазывать тоналкой", 🖐🖐🖐😱😱 не порть своё лицо", "ты очень красивая😍😍", - написали пользователи сети. 

Напомним, что Алена Омович в кружевном белье заставила краснеть всех: жаркие фото.

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