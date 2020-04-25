Украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, похвасталась необычными развлечениями со своим возлюбленным

В этот раз скандальная знаменитость решила порадовать аудиторию двумя необычными роликами, на которых показала всю себя перед своим возлюбленным в одном кружевном белье. Причем не обошлось без курьезных моментов, сообщает Politeka.

Как известно, знаменитая модель очень часто балует фанатов кадрами с провокационных фотосессий без белья или же в весьма смелых образах - прикрываясь руками, в кружевных пижамах или едва прикрывшись какими-либо деталями гардероба.

В этот раз она похвасталась фигурой в одном тонком нижнем белье черного цвета, в весьма странной и даже неуместной позе. Причем девушка стала так, чтобы показать свою стройную фигуру перед зеркалом, специально раздвинув ноги пошире и наклонившись, тогда как ее мужчина любовался ей на улице через стекло и спокойно попивал из бокала напиток.

После, все же не удержавшись, он буквально отшлепал звезду на камеру, в шутку говоря: "Где билетики?".