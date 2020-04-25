Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала роскошные формы в наряде без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, на первом снимке Омович позирует в крохотном наряде, которое минимально прикрывает ее роскошные формы. При этом сама модель позирует с белыми волосами.

А на другом снимке Омович уже брюнетка, и позирует в облегающем наряде без белья, демонстрируя пирсинг на интимном месте. При этом в руках модель держит цветок.

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Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, поскольку кадры модель выбросила в Сторис.

До этого мы писали, что украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, похвасталась необычными развлечениями со своим возлюбленным.

В этот раз скандальная знаменитость решила порадовать аудиторию двумя необычными роликами, на которых показала всю себя перед своим возлюбленным в одном кружевном белье. Причем не обошлось без курьезных моментов.
Как известно, знаменитая модель очень часто балует фанатов кадрами с провокационных фотосессий без белья или же в весьма смелых образах - прикрываясь руками, в кружевных пижамах или едва прикрывшись какими-либо деталями гардероба.

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