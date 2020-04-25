Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, показала роскошные формы в наряде без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, на первом снимке Омович позирует в крохотном наряде, которое минимально прикрывает ее роскошные формы. При этом сама модель позирует с белыми волосами.
А на другом снимке Омович уже брюнетка, и позирует в облегающем наряде без белья, демонстрируя пирсинг на интимном месте. При этом в руках модель держит цветок.
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Однако ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать, поскольку кадры модель выбросила в Сторис.
До этого мы писали, что украинская модель Алена Омович, которую называют отечественной Ким Кардашьян, похвасталась необычными развлечениями со своим возлюбленным.
Напомним, что Алена Омович в кружевном белье заставила краснеть всех: жаркие фото.
Как сообщала Politeka, Омович спустила штаны, показав свои прелести во всей красе: жаркие кадры.
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