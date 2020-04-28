Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардашьян, представила на огляд нове гаряче фото подруги Аліни

Фото було оприлюднено в сториз Instagram, повідомляє Politeka.net. На знімку модель повідомила про день народження.

При цьому Аліна позувала в довгому обтягуючому платті з глибоким декольте. Під вбрання модель не одягла білизни, що було видно по випираючим ознаками.

Сукня не тільки обтягнула пишні груди і стегна, але і тонку талію. Плаття виглядало ідеально на розкішних вигинах, хоча ніби по швах тріщить.

Красуня трохи вигнулась, щоб було видно апетитні форми.

Завершили образ піджак, аксесуари і елегантні туфельки.

Крім форм важко не звернути увагу на мальовничі краєвиди.

Оскільки фото було оприлюднено в сториз Instagram, ніхто не зміг відкрито його прокоментувати і поставити лайк. Але, судячи з інших постів, Квітко має величезну популярність і її пости моментально набирають тисячі лайків.

Нагадаємо, Анастасія Квітко позувала лежачи на шезлонгу в яскравій міні-білизні, яка максимально підкреслює її форми. З-під купальника випирали найсоковитіші форми, а також важко не помітити струнку талію.

«Божественна», - коротко говориться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Квітко позувала в пікантному вбранні, демонструючи пружні форми в мініатюрній білизні.

Величезні форми ледве тримав маленький купальник, це було видно по тому, як вона блиснула зайвим.

Зірка зігнулась, щоб зробити ще більший акцент на сідниці.

Уточнимо, що фотографії ніяк не були підписані, хоча фанати зірки активно лайкали знімки. При цьому вони не зважилися їх коментувати.

Нагадаємо, російська Кардашьян блиснула неосяжної фігурою в крихітному купальнику.

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