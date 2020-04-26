Модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кім Кардаш'ян, показала неосяжні форми в яскравому купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

«Божественна», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Квітко позує лежачи на шезлонгу в яскравому міні-білизна, яке максимально підкреслює її форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Дуже гаряче», «виглядаєш дуже класно», «неймовірно красиво», «знає, як підкреслити свою гідність», - пишуть вони.

Як відомо, дівчина є моделлю із значними формами. Саме завдяки їм вона привернула массове увагу до себе і заінтригувала своїм профілем в соціальній мережі. Дівчина щодня оновлює свій аккаунт, поповнюючи той серією досить гарячих фото. Після введення карантину зірка вирішила також показувати цілі збірки кадрів, які найбільше інтригували фанатів останнім часом, а також хвалитися кадрами своїх знаменитих подруг.

На цей раз модель модель представила кілька образів своєї моделі-подружки в білизні і купальнику, які припали до смаку фанатам. Анастасія показала, як дівчина приміряла на себе коротенький топ нюдового відтінку без бретелей, ледь прикриває її груди, а також підв'язки з чорно-білої тканини в смужку. При цьому на моделі можна помітити легкий макіяж з акцентом на виразні очі.

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