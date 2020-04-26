Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардаш'ян, показала розкішну фігуру на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, Омович позує на балконі під час відпочинку за кордоном. Її пишні форми, як можна помітити, прикриває лише крихітне білизна. При цьому сама зірка активно крутитися на камеру, демонструючи, ніж її нагородила природа.

Уточнимо, що самі кадри Омович ніяк не підписала, а оскільки викинула їх в Сторіс, її шанувальники залишилися без можливості що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, українська модель Олена Омович поділилася відвертим знімком, зробленим до пластики грудей.

Популярна інста-діва, відома в мережі як «українська Кардаш'ян», постійно публікує у своєму Instagram кадри з відвертих фотосесій, на яких вона не соромиться демонструвати своє тіло. При цьому модель не приховує, що зробила чимало пластичних операцій, в тому числі і на грудях. У розділі Сториз Омович вирішила похвалитися своїм «природним багатством».

Так, дівчина опублікувала архівний знімок, зроблений ще до збільшення грудей. На ньому вона позує в тонкому топі, під який вона не стала одягати ліфчик. При цьому внизу на моделі одні труси. По цій фотографії можна зрозуміти, як виглядала груди моделі до хірургічних маніпуляцій.

«Скільки фотці років. Своя груди тут», - підписала знімок Омович.

Нагадаємо, українська Кардаш'ян у відвертій білизні засвітила зайве.

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