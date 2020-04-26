Модель Ебігейл Речфорд вирішила порадувати шанувальників і здалася в одному мереживній вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я люблю великі булочки і не можу брехати 😎», - йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Речфорд позує в крихітному халаті, проте ззаду він зроблений тільки з мережива. Наряд максимально підкреслює розкішні форми моделі, на що звернули увагу і її прихильники.

«Це занадто красиво», «Про боже мій! Корольова, хто ж тебе такого зробив?», «дуже гаряче», «взагалі бомба», «люблю тебе!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель Ебігейл Речфорд вирішила опублікувати спекотне фото в блискучому бікіні.

Зірка села впівоберта до фотографа і продемонструвала свої переваги.

Красуня була в одному блискучому бікіні, верх якого облягав великі форми зірки. Здавалося, що зараз він лопне від напруги.

Низ - маленькі трусики, завдяки яким можна насолодитися краєвидами, можливо, деякі навіть позаздрять такій красі.

Модель примальовувала на спині крила метелика, а також прикраси на руках і у вухах.

Нагадаємо, гаряча Речфорд ледве втримала значні форми в тонкому мереживі

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