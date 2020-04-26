Модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать поклонников и показалась в одном кружевном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я люблю большие булочки и не могу лгать 😎», - говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованном снимке Рэтчфорд позирует в крохотном халате, однако сзади он сделан только из кружева. Наряд максимально подчеркивает роскошные формы модели, на что обратили внимание и ее поклонники.

«Это слишком красиво», «О боже мой! Королева, кто же тебя такой сделал?», «очень горячо», «бомба вообще», «люблю тебя!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель Эбигейл Рэтчфорд решила опубликовать новое жаркое фото в блестящем бикини.

Звезда села вполоборота к фотографу и продемонстрировала свои достоинства.

Красотка была в одном сверкающем бикини, верх которого облегал большие формы звезды. Казалось, что сейчас он лопнет от напряжения.

Низ - маленькие трусики, благодаря которым можно насладиться видами, возможно, некоторые даже позавидуют такой красоте.

Модель пририсовала к спине крылья бабочки, а также украшения на руках и в ушах.

Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве

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