Модель Эбигейл Рэтчфорд решила порадовать поклонников и показалась в одном кружевном наряде
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Я люблю большие булочки и не могу лгать 😎», - говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованном снимке Рэтчфорд позирует в крохотном халате, однако сзади он сделан только из кружева. Наряд максимально подчеркивает роскошные формы модели, на что обратили внимание и ее поклонники.
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«Это слишком красиво», «О боже мой! Королева, кто же тебя такой сделал?», «очень горячо», «бомба вообще», «люблю тебя!», - пишут они.
Как сообщалось ранее, модель Эбигейл Рэтчфорд решила опубликовать новое жаркое фото в блестящем бикини.
Звезда села вполоборота к фотографу и продемонстрировала свои достоинства.
Красотка была в одном сверкающем бикини, верх которого облегал большие формы звезды. Казалось, что сейчас он лопнет от напряжения.
Низ - маленькие трусики, благодаря которым можно насладиться видами, возможно, некоторые даже позавидуют такой красоте.
Модель пририсовала к спине крылья бабочки, а также украшения на руках и в ушах.
Напомним, горячая Рэтчфорд едва удержала внушительные формы в тонком кружеве
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