Известная модель Эбигейл Рэтчофрд решила порадовать фанатов и сверкнула идеальными формами без белья
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, модель позирует без белья, в одних колготках. При этом пикантные формы звезда решила прикрыть при помощи двух сумок., выставив напоказ роскошные формы.
Однако кадры Рэтчфорд выбросила в Сторис, поэтому ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.
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Как сообщалось ранее, модель Эбигейл Рэтчфорд решила опубликовать новое жаркое фото в блестящем бикини.
Звезда села вполоборота к фотографу и продемонстрировала свои достоинства.
Красотка была в одном сверкающем бикини, верх которого облегал большие формы звезды. Казалось, что сейчас он лопнет от напряжения.
Низ - маленькие трусики, благодаря которым можно насладиться видами, возможно, некоторые даже позавидуют такой красоте.
Модель пририсовала к спине крылья бабочки, а также украшения на руках и в ушах.
Модель не смотрела в камеру, она повернула голову, приоткрыла губы и посмотрела в сторону.
"Люблю менять это фото🦋💎", - написала модель.
За день пост собрал почти 80 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что Рэтчфорд выглядит роскошно, а также говорили, что искали такую девушку всю жизнь.
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