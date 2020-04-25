Звезда превзошла сама себя!

Известная модель Эбигейл Рэтчофрд решила порадовать фанатов и сверкнула идеальными формами без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует без белья, в одних колготках. При этом пикантные формы звезда решила прикрыть при помощи двух сумок., выставив напоказ роскошные формы.

Однако кадры Рэтчфорд выбросила в Сторис, поэтому ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, модель Эбигейл Рэтчфорд решила опубликовать новое жаркое фото в блестящем бикини.

Звезда села вполоборота к фотографу и продемонстрировала свои достоинства.

Красотка была в одном сверкающем бикини, верх которого облегал большие формы звезды. Казалось, что сейчас он лопнет от напряжения.

Низ - маленькие трусики, благодаря которым можно насладиться видами, возможно, некоторые даже позавидуют такой красоте.

Модель пририсовала к спине крылья бабочки, а также украшения на руках и в ушах.

Модель не смотрела в камеру, она повернула голову, приоткрыла губы и посмотрела в сторону.

"Люблю менять это фото🦋💎", - написала модель.

За день пост собрал почти 80 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали, что Рэтчфорд выглядит роскошно, а также говорили, что искали такую девушку всю жизнь.

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