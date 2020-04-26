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Демі Роуз, яку називають "британської Кардашьян" вразила користувачів мережі відвертими знімками

Як повідомляє Politeka.net, Демі Роуз є відомою моделлю нижньої білизни. Крім моделінгу, вона також займається музикою і називає себе початківцям діджеєм.

Популярною вона стала завдяки сторінці в Instagram, підкоривши інтернет-простір розкішними і зухвалими вигинами свого тіла, які вона демонструє в рекламі нижньої білизни і купальників. Нове фото також захоплює буквально з першого погляду, адже дівчина постала в мокрому купальнику, який не приховав її округлих форм.

В цей раз дівчина постаралася поділитися контентом ще більш спекотним. Вона показала фото з особистого архіву, на якому постала напівголою.

Так, дівчина стоїть спиною до камери, одягнена тільки в чорний купальник. А тому її досконале тіло на першому плані. Спокусливий прогин спини, пружні сідниці, тоненька талія, пишні форми, які вона без сорому демонструє на камеру. За її спиною присів фотограф, який із захопленням робить знімки, створюється таке враження, що дівчина просто вийшла на прогулянку в такому відвертому вбранні.

Користувачі мережі не зможуть залишити ні коментарів, ні лайків під знімком, адже його дівчина показала у своєму Instagram-Stories.

Також раніше повідомлялося, що популярна модель Демі Роуз блиснула розкішними формами на знімку в крихітному міні-бікіні.

Так, модель позує в крихітному білизна, демонструючи розкішні форми. Інтимні місця зірка вирішила прикрити рукою, хоча її прихильники все одно були в захваті від знімків.

«Чудова дівчина», «Вау, яка солоденька», «обалденная», «розкішне тіло», «ось це прекрасні форми», «диво», «красуня», - пишуть вони.