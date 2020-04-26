На это можно смотреть вечно

Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян" впечатлила пользователей сети откровенными снимками

Как сообщает Politeka.net, Деми Роуз является известной моделью нижнего белья. Кроме моделинга, она также занимается музыкой и называет себя начинающим диджеем.

Популярной он стала благодаря страничке в Instagram, покорив интернет-пространство роскошными и дерзкими изгибами своего тела, которые она демонстрирует в рекламе нижнего белья и купальников. Новое фото также восхищает буквально с первого взгляда, ведь девушка предстала в мокром купальнике, который не скрыл ее округлых форм.

В этот раз девушка постаралась поделиться контентом еще более жарким. Она показала фото из личного архива, на котором предстала полуголой.

Так, девушка стоит спиной к камере, одетая только в черный купальник. А потому ее совершенное тело на первом плане. Соблазнительный прогиб спины, упругие ягодицы, точеная талия и пышные формы, которые она без стыда демонстрирует на камеру. За ее спиной присел фотограф, который с восхищением делает снимки, создается такое впечатление, что девушка просто вышла на прогулку в таком откровенном наряде.

Пользователи сети не смогут оставить ни комментариев, ни лайков под снимком, ведь его девушка показала в своем Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что популярная модель Деми Роуз сверкнула роскошными формами на снимке в крохотном мини-бикини.

Так, модель позирует в крохотном белье, демонстрируя роскошные формы. Интимные места звезда решила прикрыть рукой, хотя ее поклонники все равно были в восторге от снимков.

«Замечательная девушка», «Вау, какая сладенькая», «обалденная», «роскошное тело», «вот это прекрасные формы», «чудо», «красотка», - пишут они.