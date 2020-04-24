Деми Роуз показала себя в спальне в крошечном белье

Горячая британская модель, успевшая прославиться как «британская Кардашьян», продолжает радовать поклонников новыми откровенными снимками даже находясь на самоизоляции. Как сообщает Politeka.net, на этот раз красотка поделилась новыми селфи из своей спальни.

На снимках, опубликованных в Инстаграм модели, Роуз позирует перед зеркалом в крохотном черном белье, которое еле удерживает ее пышные формы. На первом снимке девушка повернулась к зеркалу спиной, продемонстрировав свои впечатляющие ягодицы.

А вот уже на втором фото Роуз показала пышную грудь и на удивление тонкую талию.

Ранее мы писали о том, что Деми Роуз показала всю себя и свои главные достоинства в прозрачном белье золотистого цвета.

Так, звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз решила показать свои довольно пышные формы в золотом бикини, едва ли прикрывающем ее интимные части тела. При этом девушка позировала с легким макияжем на лице ис распущенными волосами.

Тонкая кружевная ткань немало заинтриговала поклонников звезды, которая, к слову, знает, как привлекать внимание фанатов даже во время карантина. Многие фанаты, как и обычно, написали, что девушка - как чертовка, всегда привлекает их смелыми фото.

Напомним, Деми Роуз показала всю себя в золотом бикини из кружев: "Чертовка, так и манит!".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз в прозрачной сеточке посветила своими "персиками" на камеру.

Также Politeka писала, что знойная Деми Роуз вывалила свои «кокосики» ради жаркого фото: так и просятся наружу.