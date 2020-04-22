Британская модель Деми Роуз поделилась своим новым соблазнительным образом

Популярная инста-дива, успевшая прославиться, как «британская Кардашьян», регулярно публикует в Инстаграм новые кадры, на которых она позирует в откровенных образах. Как сообщает Politeka.net, на этот раз модель поделилась коротким видео в разделе Сториз.

На нем Роуз позирует в утягивающем черном корсете и таких же облегающих лосинах. Свою объемную грудь модель «спрятала» в сером топе с глубоким декольте и кокетливой молнией впереди, добавляющей особую изюминку в ее образ. На кадрах Деми соблазнительно выгибается перед камерой, демонстрируя свою фигуру во всей красе.

Кроме того, модель поделилась архивным фото, сделанным во время ее отдыха на Ибице. На снимке девушка сидит за столом в коротких шортиках и бежевом топе с экстремальным декольте, которое еле скрывает ее пышную грудь.

Ранее мы писали о том, что Деми Роуз опубликовала фото в купальнике, который еле вмещает пышную грудь модели. Также Деми была в штанах и фотографировала себя на телефон в зеркало. На фоне можно увидеть ковер и стеклянный журнальный столик, гирю и другие предметы интерьера. Волосы в этот раз звезда решила собрать, чтобы не мешали.

Напомним, Деми Роуз в нижнем белье ошарашила размером своих гирь.

Как сообщала Politeka, роскошная Деми Роуз уделала Кардашьян своими пышными формами.

Также Politeka писала, что мокрая Деми Роуз посветила прелестями в горячей ванной.