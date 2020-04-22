Британская модель Деми Роуз поделилась своим новым соблазнительным образом
Популярная инста-дива, успевшая прославиться, как «британская Кардашьян», регулярно публикует в Инстаграм новые кадры, на которых она позирует в откровенных образах. Как сообщает Politeka.net, на этот раз модель поделилась коротким видео в разделе Сториз.
На нем Роуз позирует в утягивающем черном корсете и таких же облегающих лосинах. Свою объемную грудь модель «спрятала» в сером топе с глубоким декольте и кокетливой молнией впереди, добавляющей особую изюминку в ее образ. На кадрах Деми соблазнительно выгибается перед камерой, демонстрируя свою фигуру во всей красе.
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Кроме того, модель поделилась архивным фото, сделанным во время ее отдыха на Ибице. На снимке девушка сидит за столом в коротких шортиках и бежевом топе с экстремальным декольте, которое еле скрывает ее пышную грудь.
Ранее мы писали о том, что Деми Роуз опубликовала фото в купальнике, который еле вмещает пышную грудь модели. Также Деми была в штанах и фотографировала себя на телефон в зеркало. На фоне можно увидеть ковер и стеклянный журнальный столик, гирю и другие предметы интерьера. Волосы в этот раз звезда решила собрать, чтобы не мешали.
Напомним, Деми Роуз в нижнем белье ошарашила размером своих гирь.
Как сообщала Politeka, роскошная Деми Роуз уделала Кардашьян своими пышными формами.
Также Politeka писала, что мокрая Деми Роуз посветила прелестями в горячей ванной.