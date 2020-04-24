Известная британская модель Деми Роуз без стыда показала новый соблазнительный образ

На фото Роуз позировала в трусиках из веревочек и прозрачном бюстгальтере. Дополнительно Деми обтянула верхнюю часть тела топом или чем-то подобным из сеточки. Волосы звезда оставила распущенными. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Твоя лисичка", - лаконично подписала фото Роуз.

Фанаты успели поставить почти 400 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Я люблю тебя", "Время нравится", "Красивая", "Детка", "Прекрасно", "Превосходно", "Пряная лисица".

Сообщалось, что британская модель Деми Роуз поделилась своим новым соблазнительным образом.

На нем Роуз позирует в обтягивающем черном корсете и таких же облегающих лосинах. Свою объемную грудь модель «спрятала» в сером топе с глубоким декольте и кокетливой молнией впереди, добавляющей особую изюминку в ее образ. На кадрах Деми соблазнительно выгибается перед камерой, демонстрируя свою фигуру во всей красе.

Ранее мы сообщали, что Деми Роуз решила порадовать поклонников и показала роскошное тело в прозрачном платье.

Так, девушка позирует в прозрачном платье перед зеркалом, демонстрируя на камеру свое великолепие. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Супер – хороша», «Вау, какая штучка», «невероятная», «фигура – космос», «я не могу этого выдержать», «королева», «так выглядит настоящая богиня», - пишут они.

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