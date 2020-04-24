Модель Деми Роуз продемонстрировала новый соблазнительный образ в одном лишь золотом нижнем белье

Знаменитая модель, которую часто называют британской Кардашьян, обожает делиться со своими поклонниками весьма дерзкими кадрами из новых фотосессий. В этот раз девушка показала всю себя и свои главные достоинства в прозрачном белье золотистого цвета, сообщает Politeka.net.

Так, звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз решила показать свои довольно пышные формы в золотом бикини, едва ли прикрывающем ее интимные части тела. При этом девушка позировала с легким макияжем на лице ис распущенными волосами.

Тонкая кружевная ткань немало заинтриговала поклонников звезды, которая, к слову, знает, как привлекать внимание фанатов даже во время карантина. Многие фанаты, как и обычно, написали, что девушка - как чертовка, всегда привлекает их смелыми фото.

Как сообщалось ранее, модель опубликовала в разделе Сториз несколько своих любимых фотографий. На каждой из них она позирует в откровенных образах.

Так, на одной из фотографий Деми плавает топлес в одном из водоемов Мексики. На снимке модель подплыла к бортику и облокотилась на него своей объемной грудью.

Еще на одном фото Роуз сидит полностью обнаженной с бокалом коктейля в руке. Девушка явно только что искупалась и поэтому завязала волосы полотенцем. Деми сидит к камере спиной, однако для снимка повернулась в пол-оборота.

Третий снимок Роуз был сделан на популярном американском фестивале Burning man, посетители которого намеренно наряжаются в оригинальные и порой совсем дикие костюмы. Так, Роуз позирует в откровенном «золотом» наряде с восточными мотивами, который прикрывает только самые интимные части ее тела.

Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.