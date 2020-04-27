Відома модель, актриса Емілі Ратаковски вразила красою в спокусливому сукня

Користувачі створили фан-сторінку, присвячену Ратаковски, повідомляє Politeka.net. У групі користувачі мережі опублікували чорно-білий знімок, на якому обворожительня знаменитість позує в легкій сукні з квітковим принтом.

Плаття мало вигляд спокусливого, завдяки відкритій спині можна було помітити всі ідеальні рельєфи красуні.

Ратаковски тримала в руці хустку, який розвивався за вітром.

Доповнили образ моделі блискучі сережки у вухах.

Зірка "поклала" голову на плече і прикрила очі, посвітивши пишними віями. Емілі прочинила губи, зробивши образ ще більш пікантнішим - сама привабливість.

Оскільки група зірки поки не популярна, пост за чотири години зібрав всього 10 лайків і жодного коментаря.

Нагадаємо, нещодавно Емілі Ратаковски показала кадр, зроблений на фоні салону автомобіля. Красуня придвинувшись до об'єктиву, позуючи перед камерою в total black образі.

На ній - тісний топ на тонких бретелях, який підкреслив лінію декольте, яке настільки глибоке, що не приховує її ідеальних округлостей.

Очі спокуслива Емілі підвела тушшю, а на губи завдала блиск. Свої темні волосся вона розпустила по плечах.

Користувачі мережі відразу почали завалювати дівчину компліментами.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковски не тільки часто публікує знімки в білизні, але і без нього.

В даному випадку красуня продемонструвала ідеальні вигини, стоячи впівоберта до фотографа.

Чорне, напівпрозоре, мереживне боді виділив всі досконалості стрункого тіла. До того ж тонкі лямки на спині додавали пікантності образу.

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