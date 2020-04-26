Відома модель Емілі Ратаковськи показала сміливе фото у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи затребувана модель і актриса, володарка титулу "Найбажаніша жінка планети-2014". Вона має незвичайну зовнішність, яка привертає увагу з першого погляду, що не дивно, адже у моделі тече ірландська, польська, німецька і навіть єврейська кров.

Емілі розпочала вдалу кар'єру моделі ще в 14 років, її анітрохи не бентежили зйомки в нижній білизні. Це стосується і сьогоднішніх днів, адже модель постійно тішить шанувальників пікантними знімками. Нове фото також захоплює увагу буквально з першого погляду.

Емілі Ратаковськи показала кадр, зроблений на фоні салону автомобіля. Красуня придвинувшись до об'єктиву, позуючи перед камерою в total black образі. На ній - тісний топ на тонких бретелях, який підкреслив лінію декольте, яке настільки глибоке, що не приховує її ідеальних округлостей. Очі спокуслива Емілі підвела тушшю, а на губи нанесла блиск. Своє темні волосся вона розпустила по плечах.

Користувачі мережі відразу почали завалювати дівчину компліментами, відзначаючи наскільки привабливою вона виглядає на відповідному знімку.

"Бомба", "Яка ж гаряча крихітка", "Очей не відірвати", "Ось це вигини", "Вогненебезпечна дитинко", "Краще, ніж у багатьох моделей", "Вау, яка краса, просто божественна", "Солодка цукерка".

Нагадаємо, зухвала Ратаковськи забула одягнути ліфчик і засвітила зайве на сходах.

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