Незважаючи на карантин, дівчина не забуває про бізнес

Відома американська модель і бізнесвумен Емілі Ратаковськи подратувала шанувальників соковитими образами

28-річна володарка титулу «Найбажаніша жінка планети – 2014» любить побалувати численну армію фанатів відвертими фото, передає Politeka.net.

Дівчина постійно демонструє підписникам ідеальні вигини тіла, позуючи в білизні, купальниках або взагалі без нічого. Чим менше одягу на цієї темноволосій красуні, тим вища кількість лайків.

Як відомо, Емілі активно просуває власну лінію нижньої білизни і купальників Emrata, і всі найовіші і найрозкішні комплекти демонструє особисто, щоб залучити ще більше клієнтів.

Не став винятком і цей день. У своєму сторіз в Instagram Ратаковськи опублікувала фото нової колекції купальників. На одному з фото вона демонструє суцільний комплект синього кольору з безліччю зав'язок.

На другому знімку на Емілі коричневе бікіні у великий білий горох. Вона позує так, що фанати можуть у всіх подробицях роздивитися розкішну п'яту точку красуні.

Що думають з приводу знімків шанувальники, складно сказати, оскільки функція коментування в сторіз відсутня, але навряд чи вони залишилися байдужі до цих кадрів.

Вибухова краса моделі – розкішний подарунок її предків. Батьки дівчинки – американці, але в Емілі тече ірландська, польська, німецька і навіть єврейська кров.

Мама дівчинки – популярна письменниця, професор англійської мови, а батько – талановитий художник, так що тяга до прекрасного закладена в дівчині на генетичному рівні.

У 14 років їй запропонувало контракт агентство Ford Models. З підписання договору почалася модельна біографія дівчини. Про красуню заговорив увесь світ, коли вона знялася в кліпі Robin Thicke. В кадрі Ратаковськи з'явилася голою.

Зараз вона продовжує зніматися в кіно, кліпах, рекламі і просуває свій бренд.

Нагадаємо, зухвала Ратаковськи забула одягнути ліфчик і засвітила зайве на сходах.

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