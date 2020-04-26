Американська зірка Кім Кардашьян здивувала яскравим знімком у відвертому вбранні

Як повідомляє Politeka.net, ім'я Кім Кардашьян регулярно потрапляє на перші сторінки таблоїдів скандальної хроніки. Одні вважають її іконою стилю, інші дотримуються протилежної думки, але протиріччя не заважають збільшенню числа підписників на її профіль у мікроблозі.

Кожен її знімок викликає хвилю захоплення від користувачів мережі. Новий знімок вийшов не менш яскравим, ніж попередні. Дівчина позує на шезлонгу в провокаційному вбранні, який не приховує її пишних форм.

Так з одягу на Кім був купальник чорного кольору, а на плечах красуні розкритий халат в тон. Тканина облягла всі вигини фігури моделі, продемонструвавши, що Кім дійсно знаходиться у відмінній формі. У такому кращому ракурсі особливо добре видно груди Кардашьян - дійсно просто чудо. Її волосся зібране у високий хвіст, а на обличчі макіяж в нюдових відтінках.

Варто відзначити, що на знімку Кім виглядає досить засмученою, тому навіть не дивиться в об'єктив камери.

Шанувальники тут же відреагували на знімок, закидавши Кім захопленими коментарями. Були і ті, хто звернув увагу на незвичайний настрій завжди радісної і захопленої Кім, вони запитували, що сталося, а також ділилися своїми припущеннями.

"Чортиця так і манить", "Вау, яка штучка", "Таке відчуття, що вона втомилася від усіх своїх дітей", "Гаряча красуня", "Чому така сумна, що сталося Кім?", "Нудьгує за соціальним життям", "Вау, дуже красива".

Нагадаємо, що Кім Кардашьян помірялась красою з мамою і бабусею: надивитися неможливо, "ідеальні".

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