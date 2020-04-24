Зоряна красуня Кім Кардашьян вразила ідеальною фігурою в обтягуючому вбранні

Знаменита зірка американських телешоу регулярно оновлює свій Instagram, радуючи своїх фанатів новими фотографіями. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз вона поділилася знімком, який наочно продемонстрував всі достоїнства її фігури.

Варто відзначити, що тіло Кім, якого вона домоглася багато в чому завдяки пластичним операціям, саме по собі встигло стати культовим. Тисячі дівчат по всьому світу прагнуть отримати її фірмові вигини і пишні груди та стегна. На своєму новому знімку Кардашьян встала в пів-обороту, тим самим продемонструвавши, як виглядають її форми в такому ракурсі.

З одягу на Кім було бежеве боді або обтягуюча сукня, низ якої приховав недбало зав'язаний на стегнах красуні білий халат. Тканина облягла всі вигини фігури моделі, продемонструвавши, що Кім дійсно знаходиться у відмінній формі. У такому ракурсі особливо добре видно груди і сідниці Кардашьян.

Шанувальники тут же відреагували на знімок, закидавши Кім захопленими коментарями.

Раніше Кім опублікувала серію фото в образі індійської красуні. На фото Кардашьян одягнена в обтягуючий спідницю в підлогу і топ, підкреслює її пишні груди. Зірка зробила акцент на талії і не прогадала. Виглядає вона в цьому костюмі карколомно. Образ Кім доповнила прикрасою на лобі і масивними браслетами.

Особливої пікантності образу моделі додав той факт, що вона забула одягнути білизну. З-за цього, груди Кім проглядалася через топ.

Нагадаємо, зухвала Кардашьян вийшла на люди без білизни, у чоловіка здали нерви.

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