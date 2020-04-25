Американська телезірка, бізнесвумен і модель Кім Кардашьян здивувала незвичайним фото в туалеті

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. Кардашьян зробила селфі у себе вдома в туалеті. Зірка була при повному параді: ідеальний макіяж і укладка. Одягнена Кім була в тісну чорну майку, яка зробила акцент на її пишних грудях і тонкій талії. Так як в США карантин, Кім та її сім'я змушені сидіти вдома. Ймовірно тому вона опублікувала таке селфі, адже професійні зйомки проводити зараз немає можливості. Шанувальники звернули увагу, що красуня ідеально виглядає. Її чоловіку, реперу Каньє Уесту пощастило, що у нього вдома така дружина.

За годину пост Кардашьян зібрав понад 600 тисяч лайків. В коментарях всі жартували з приводу туалетного селфі. Таке фото є у кожної дівчини.

«Мило», «Не важливо, 169 мільйонів у тебе підписників або 300, у тебе все одно має бути хоч одне фото в туалеті», «Туалетні селфі кращі», «Покажи нам туалет! Вмираю як хочу побачити його», «Супер», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян є іконою стилю для покоління 2010-х. Саме на неї рівняються мільйони дівчат і жінок по всьому світу. Як і будь-яку знаменитість, Кардашьян дуже часто копіюють і намагаються бути на неї схожою.

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