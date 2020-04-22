39-річна американська телезірка, бізнесвумен і модель Кім Кардашьян опублікувала чергове сімейне фото

Красуня Кім була в білому топі, який підкреслив груди і оголив тонку талію, передає Politeka.net.

Вона знаходилася зліва з білим, майже сивим волоссям. На красуні також були спортивні штани.

Кім, як завжди, виглядала чудово. Макіяж з акцентом на пишні вії і пухкі губи підкреслив всі її достоїнства.

Поруч з Кім були бабуся і мати. Обидві позували у світлому одязі.

"Мої улюблені леді. Кумедний факт, що у моєї бабусі є кричущий IG-аккаунт...", - підписала відео Кардашьян.

За 20 хвилин пост зібрав майже 300 тисяч лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі написали масу компліментів трьом красуням, адже для них вони ідеальні. Люди дивувалися, наскільки вони привабливі кожен по-своєму. Бабуся Кім зберегла молодість, як і її мати.

Нагадаємо, Кім Кардашьян похвалилася, що розроблена нею нова колекція коригуючого білизни «дійсно працює».

Вона запевнила майбутніх покупців, що чудово розуміє їхні проблеми, оскільки не раз стикалася з важкодоступністю коригуючої білизни, яка б відповідала її тоній шкіри і було б потрібної довжини, щоб його не доводилося перешивати.

Білизна від Кім представлена в розмірах від XXS до 4X і дев'яти відтінках.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашьян позувала разом зі своєю мамою Кріс Дженнер. Кардашьян була в боді тілесного кольору і з розпущеним волоссям. Поруч з нею сиділа мама, яка одягла кофту і колготи чорного кольору.

Жінки розташувалися на ліжку або щось схоже. Поруч можна побачити велике яйце, можливо пасхальне. За ним лежала якась скульптура.

Нагадаємо, Кім Кардашьян в обтягуючому білизна виставила напоказ розкішні форми

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