Американська телезірка, бізнесвумен і модель Кім Кардашьян розбурхала ефектним образом, позбувшись від білизни

Серію фото в образі індійської красуні Кім опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото Кардашьян одягнена в обтягуючу спідницю до полу і топ, який підкреслює її пишні груди. Зірка зробила акцент на талії і не прогадала. Виглядає вона в цьому костюмі карколомно. Образ Кім доповнила прикрасою на лобі і масивними браслетами.

Особливої пікантності образу моделі додав той факт, що вона забула одягнути білизну. Через це, груди Кім проглядалися через топ.

Зазначимо, що за дві години пост Кардашьян зібрав майже мільйон лайків. Не витримав і чоловік моделі, репер Каньє Уест, і залишив лайк під її фото. В коментарях зірці залишили безліч компліментів.

«Вірменська богиня», «Ти не носиш бюстгальтер?», «Чудова», «Лялька», «Кім, що це за поведінка?», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян поділилася фото в обтягуючих топах і трусиках на тлі води. Красуня ніколи не соромилася виставляти напоказ свої пишні стегна, бюст і осину талію. Зірка телеекранів вміє вразити найвимогливішу публіку.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян показала свою маму і вразила схожістю: "Як дві краплі".

Як повідомляла Politeka, є гарячі двійники Кім Кардашьян, які переплюнули її по красі: "Каньє Уест, придивися", фото.

Також Politeka писала, що Кім Кардашьян помірялась красою з мамою і бабусею: надивитися неможливо, "ідеальні".