Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер блиснула достоїнствами на шезлонгу

Красуня показала, як проводить час під час самоізоляції, пише Politeka.net. Зірка лежала у себе у дворі на шезлонгу і приймала сонячні ванни. 

Модель була в купальнику тілесного кольору на тонких бретельках. 

Купальник підкреслив великі груди зірки, гарненько їх обтянув. На шиї красуні булв ланцюжок з кулоном, який ще більше акцентував увагу на принади моделі. 

Трусики бікіні трималися трохи вище стегон. Тонка талія і ідеальний прес - на фото все виглядає неймовірно привабливо. 

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Кайлі закинула голову, закрила очі і посміхнулася. Красуня підняла руку, ніби бажаючи зачесати волосся назад. 

Нагадаємо, Кайлі Дженнер постала в легкій відвертій сукні тілесного кольору. 

Наряд тримався на тонких бретельках, на ньому були вирізи з боків вгорі і внизу. Таким чином, груди ледь не випадали із наряду, а також оголилися стрункі ніжки. 

На знаменитості також були довгі рукавички в тон сукні, на них виблискували кільця з камінням. 

Також знаменитість притримувала на голові довгі напівпрозорі заячі вушка.

Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер з'явилася в чорному комбінезоні, який повністю обтягнув її пишні форми.

Дівчина підняла вгору руки, щоб забрати від обличчя волосся. На фото прекрасно видно ідеальні вигини апетитної моделі: її широкі стегна, тонку талію і пишні груди. Пікантності образу додають пухкі губи Дженнер.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер опублікувала відео, на якому позувала в рожевій перуці. 

Модель зняла обличчя крупним планом, похвалившись великими очима, які підкреслені стрілками. 

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер оголила груди заради фото з дочкою.

Також Politeka писала, Кайлі показала, чим спокушає чоловіків.