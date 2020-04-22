Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер блиснула достоїнствами на шезлонгу

Красуня показала, як проводить час під час самоізоляції, пише Politeka.net. Зірка лежала у себе у дворі на шезлонгу і приймала сонячні ванни.

Модель була в купальнику тілесного кольору на тонких бретельках.

Купальник підкреслив великі груди зірки, гарненько їх обтянув. На шиї красуні булв ланцюжок з кулоном, який ще більше акцентував увагу на принади моделі.

Трусики бікіні трималися трохи вище стегон. Тонка талія і ідеальний прес - на фото все виглядає неймовірно привабливо.

Кайлі закинула голову, закрила очі і посміхнулася. Красуня підняла руку, ніби бажаючи зачесати волосся назад.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер постала в легкій відвертій сукні тілесного кольору.

Наряд тримався на тонких бретельках, на ньому були вирізи з боків вгорі і внизу. Таким чином, груди ледь не випадали із наряду, а також оголилися стрункі ніжки.

На знаменитості також були довгі рукавички в тон сукні, на них виблискували кільця з камінням.

Також знаменитість притримувала на голові довгі напівпрозорі заячі вушка.

Нагадаємо також, що Кайлі Дженнер з'явилася в чорному комбінезоні, який повністю обтягнув її пишні форми.

Дівчина підняла вгору руки, щоб забрати від обличчя волосся. На фото прекрасно видно ідеальні вигини апетитної моделі: її широкі стегна, тонку талію і пишні груди. Пікантності образу додають пухкі губи Дженнер.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер опублікувала відео, на якому позувала в рожевій перуці.

Модель зняла обличчя крупним планом, похвалившись великими очима, які підкреслені стрілками.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер оголила груди заради фото з дочкою.

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