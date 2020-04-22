Наймолодша мільярдер світу Кайлі Дженнер вразила красою на пляжі

Соковита модель позувала на кріслі, розташованому на березі в блакитній воді, пише Politeka.net.

Груди знаменитості ледь утримував крихітний купальник. Малюсінькі плавки приховували лише найінтимніше.

Видно, що тіло зірки блищить чи то від води, чи то від лосьйону для засмаги.

Дженнер розставила ноги і вигнулась, демонструючи пружний живіт. При цьому її волосся розпущене, а очі закриті. Кайлі направила голову вгору, ймовірно, для того, щоб отримати гарний рівний загар.

На нозі красуні можна помітити браслет, а на руках світлий довгий манікюр.

Чиста вода, соковиті форми Кайлі та її невимушеність зробили фото фантастичним.

За якийсь час пост зібрав понад 10 мільйонів лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі не тільки захоплювалися формами зірки, але і писали, що вважають її ангелом і гарячою крихіткою. "Божественна", - написав один з фанатів.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в купальнику тілесного кольору на тонких бретельках.

Купальник підкреслив великі груди зірки, гарненько її обтянув. На шиї красуні був ланцюжок з кулоном, який ще більше акцентувала увагу на принади моделі.

Трусики бікіні трималися трохи вище стегон. Тонка талія і ідеальний прес - на фото все виглядає неймовірно привабливо.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер підкреслила свої форми, пишні груди і стегна, світлим купальником. Наряд мав глибоке декольте, з якого принади ледь не вивалювалися.

Купальник піднімався вище стегон, підкресливши тонку талію.

На шиї, руці і у вухах моделі блищали прикраси.

При цьому зірка закрила очі і посвітила своїми довгими чорними стрілками на століттях.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер оголила груди заради фото з дочкою.

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