Знаменитість не може нікого залишити байдужим

Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер заворожила формами в спокусливому образі

Зірка опублікувала яскраві фото в своєму Instagram, пише Politeka.net. На знімках шикраная красуня постала в легкій відвертій сукні телесного кольору.

Наряд тримався на тонких бретельках, на ньому були вирізи з боків вгорі і внизу. Таким чином, груди ледь не випадали із наряду, а також оголилися стрункі ніжки. Від такої красуні пульс зашкалює: "Ох, крихітко!"

На знаменитості також були довгі рукавички в тон сукні, на них виблискували кільця з камінням.

Також знаменитість притримувала на голові довгі напівпрозорі заячі вушка.

Дівчина зухвало дивився в камеру, від її великих очей не можна було відірватися.

Варто відзначити, що Кайлі позувала підклавши під себе ніжки.

За 10 годин пост зібрав понад п'ять мільйонів лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі були приємно здивовані шикарним образом зірки, вони написали їй багато компліментів і освідчувалися в коханні.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер позувала в спортивному одязі, який не особливо підкреслив її форми. Єдине, чим можна помилуватися, так це безпосередньо обличчям моделі.

Кайлі затягнула волосся в тугий пучок, вона поклала руку до голови, засвітивши манікюр з довгими квадратними нігтями. Також на пальці моделі красувалося колечко.

В пості знаменитість зізналася, що їй нудно вдома під час самоізоляції.

Раніше повідомлялося, що Кайлі Дженнер постала на кадрі без білизни, одягнувшись лише в топ і спортивні штани.

Судячи з усього, модель так само як і всі, перебуває на карантині, і дозволила собі трохи випити - забравшись на ліжко, модель покуштувала вина.

Відео не можна було відкрито прокоментувати, адже воно було оприлюднене в Сториз.

Нагадаємо, що Кендалл Дженнер в міні-бікіні залізла в кущі і блиснула бездоганною фігурою: "Гаряче".

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян покрутила п'ятою точкою у вузьких джинсах: "Бомбическая".

Також Politeka писала, що Кайлі Дженнер позбулася одягу і показала апетитні форми: жаркі фото.