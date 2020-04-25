Самая молодая миллиардерша мира, модель и светская львица Кайли Дженнер сверкнула достоинствами в обтягивающем топе

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Кайли выбрала для повседневного лука джинсовую юбку с высокой посадкой и белый укороченный топ. Кофта сильно утянула пышную грудь модели, сделав акцент на ее тонкой талии и широких бедрах. Звезда нарумянила щеки, что добавило ее образу нежности.

«Утро. Посылаю мою любовь и молитвы всем вам! Я надеюсь, что все в безопасности», - написала Дженнер.

За час пост модели собрал более 3 миллионов лайков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

«Так красиво», «Великолепна, как всегда», «Тесно», «Удивительная», «Мисс Кайли, пожалуйста, прикройте свою наготу», «Прекрасная», «Сочная», «Невероятная женщина», «Так мило», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер показала, как проводит время во время самоизоляции. Звезда лежала у себя во дворе на шезлонге и принимала солнечные ванны. Она выбрала бежевый купальник, который подчеркнул ее достоинства: большую грудь звезды и тонкую талию. На шее красотки была цепочка с кулоном, которая еще больше акцентировала внимания на прелестях модели.

Напомним, что шикарная Кайли Дженнер стала игривым зайчиком в обтягивающем платье: "Пульс зашкаливает".

Как сообщала Politeka, самая молодая миллиардерша в мире сверкнула фигурой мечты: ни белья, ни совести.

Также Politeka писала, что влажная Кайли Дженнер откинула предрассудки и расставила ноги в мини-бикини: "Божественная".