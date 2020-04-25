Модель Кайлі Дженнер розбурхала шанувальників новим спокусливим фото 

наймолодша мільярдер у світі обожнює яскраві фотосесії, результатами яких ділиться з численними шанувальниками у соцмережі Insagram, передає Politeka.net

На цей раз Кайлі опублікувала фото, на якому позувала зовсім без білизни. У цьому немає нічого дивного, бо вона любителька похвалитися своєю фігурою без зайвих елементів одягу.

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Але останній її знімок не був таким відвертим. Одягалася модель лише в плаття, яке ідеально підкреслило її спокусливі форми. Спокусливо вигнувшись у позі "собачки", Кайлі просто зачарувала своїх підписники, які були впевнені, що білизна на ній і справді зайва.

Такі витівки моделі шанувальники оцінили п'ятьма мільйонами лайків. 

Нагадаємо, Дженнер з задоволенням публікує фото в купальниках і спокусливою одязі. А в останні кілька місяців модель створює цілі добірки світлин, на яких демонструє образи на вихід.

Зазначимо, що  Дженнер стала успішніше за своїх сестер. За оцінками Forbes, зараз її стан в три рази більше, ніж у Кім.  Інвестувала гроші, зароблені завдяки кар'єру моделі, у власну лінію косметики, яка продавалася через інтернет за лічені хвилини. 

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер затягнула великі кульки в тонку маєчку: "Надивитися нереально".

Як повідомляла Politeka, Кайлі Дженнер оголила груди заради фото з дочкою.

Також Politeka писала, Кайлі Дженнер показала, чим спокушає чоловіків.