Відома модель Ебігейл Речофрд вирішила порадувати фанатів і блиснула ідеальними формами без білизни
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
Так, модель позує без білизни, в одних колготках. При цьому пікантні форми зірка вирішила прикрити за допомогою двох сумок., виставивши напоказ розкішні форми.
Проте кадри Речфорд викинула в Сторіс, тому її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.
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Як повідомлялося раніше, модель Ебігейл Речфорд вирішила опублікувати спекотне фото в блискучому бікіні.
Зірка села впівоберта до фотографа і продемонструвала свої переваги.
Красуня була в одному блискучому бікіні, верх якого облягав великі форми зірки. Здавалося, що зараз він лопне від напруги.
Низ - маленькі трусики, завдяки яким можна насолодитися краєвидами, можливо, деякі навіть позаздрять такій красі.
Модель примальовувала на спині крила метелика, а також прикраси на руках і у вухах.
Модель не дивилася в камеру, вона повернула голову, прочинила губи і подивилася в сторону.
"Люблю міняти це фото🦋💎", - написала модель.
За день пост зібрав майже 80 тисяч лайків та коментарів. Користувачі мережі написали, що Рэтчфорд виглядає розкішно, а також говорили, що шукали таку дівчину все життя.
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