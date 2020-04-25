Зірка перевершила сама себе!

Відома модель Ебігейл Речофрд вирішила порадувати фанатів і блиснула ідеальними формами без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, модель позує без білизни, в одних колготках. При цьому пікантні форми зірка вирішила прикрити за допомогою двох сумок., виставивши напоказ розкішні форми.

Проте кадри Речфорд викинула в Сторіс, тому її шанувальники були позбавлені можливості що-небудь сказати.

Як повідомлялося раніше, модель Ебігейл Речфорд вирішила опублікувати спекотне фото в блискучому бікіні.

Зірка села впівоберта до фотографа і продемонструвала свої переваги.

Красуня була в одному блискучому бікіні, верх якого облягав великі форми зірки. Здавалося, що зараз він лопне від напруги.

Низ - маленькі трусики, завдяки яким можна насолодитися краєвидами, можливо, деякі навіть позаздрять такій красі.

Модель примальовувала на спині крила метелика, а також прикраси на руках і у вухах.

Модель не дивилася в камеру, вона повернула голову, прочинила губи і подивилася в сторону.

"Люблю міняти це фото🦋💎", - написала модель.

За день пост зібрав майже 80 тисяч лайків та коментарів. Користувачі мережі написали, що Рэтчфорд виглядає розкішно, а також говорили, що шукали таку дівчину все життя.

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