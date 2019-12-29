Модель з шоу Victoria's Secret Кендіс Свейнпол здивувала шанувальників знімком у екзотичній рослинності

Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram топ-моделі.

Екс-ангел Victoria’s Secret показала відверте фото практично без білизни і поруч з подружкою - теж моделлю. Довгоногі блондинки і шатенка виглядали дуже ефектно поруч одна з одною в одних трусиках.

Манекенниці відвернулися від об'єктива частиною тіла, при цьому, "закопиливши" свої підкачані сідниці спеціально для фото.

Схоже, що пані релаксують в якомусь райському куточку - всюди зелено і яскраво світить сонце. Зіркові красуні розпустили волосся і прикрили груди руками, але обличчя свої при всьому при цьому "ховати" не стали.

Нагадаємо, ангел бренду "Victoria’s Secret" Келлі Гейл оприлюднила знімки з джакузі з блакитною водою.

Модель з'явилася в яскравому крихітному бікіні, яке ледь прикрило її інтимні місця. Дівчина насолоджувалася відпочинком на яхті, попиваючи в чистій воді коктейль.

Від задоволення Келлі навіть прикрила очі і розставила ноги.

"Немає більше роботи у 2019 році, ура! 🍸", - написала в пості Келлі.

Раніше ми писали, що модель Victoria's Secret Хайді Клум постала взагалі без одягу, але при яскравому макіяжі. Зірка подіуму ніжиться в пінній ванні абсолютно гола. При цьому, манекенниця грайливо посміхається на камеру, повернувшись і вийнявши з води своє стегно.

Шанувальники такої знаменитої красуні оцінили - пишуть в коментарях, що зірка просто фантастично бадьора у свої роки і виглядає чудово.

Нагадаємо також, що зірка Victoria's Secret Ельза Хоск нарвалася на критику через хворобливий вигляд.

«Зроби мене краще, ніж Урсула Андресс», - йдеться в повідомленні.

31-річна модель отримала популярність завдяки Victoria's Secret. Вона брала участь у показах кілька років поспіль. На фотографіях дівчина показує ідеальне і підтягнуте тіло, однак останній знімок викликав у її підписників тривогу.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret Джіджі Хадід активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

Як раніше повідомляла Politeka, зірка Victoria’s Secret розставила ноги в чорних панчохах, «від такого зриває дах»: вражаючі кадри

Також Politeka інформувала, що роздягнена красуня з Victoria's Secret показала розкішне тіло прямо у ванній: очей не відірвати