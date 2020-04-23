Кім Кардашьян є іконою стилю для покоління 2010-х. Саме на неї рівняються мільйони дівчат і жінок по всьому світу

Як і будь-яку знаменитість, Кардашьян дуже часто копіюють і намагаються бути на неї схожою. Politeka.net зібрала добірку найбільш гарячих двійників і копій світської левиці.

Блогер і модель Ліліт Буш дуже схожа на Кім. Навіть супутника життя за прикладом зірки вона собі знайшла чорношкірого.

Сестри Соня і Файза Алі дуже схожі на сестер Кім Кардашьян та Кайлі Дженнер. Вони живуть в Дубаї і намагаються стати популярними за рахунок схожості на найзнаменітіших жінок в Instagram.

Хорватська б'юті-блогер Олена Пежич зробила кілька операцій, щоб бути схожою на Кім. Коли вона робить відповідний макіяж, дівчат не відрізнити.

Американська модель Камілла Осман часта гостя на голлівудських вечірках. Вона, до речі, особисто знайома з Кім Кардашьян.

Відзначимо, що крім явних двійників у Кім Кардашьян є також копії – це моделі, яких в ЗМІ охрестили копіями зірки. Так, британська копія Кардашьян – це модель нижньої білизни Демі Роуз, російська версія Кім – пишногруда модель Анастасія Квітко, а українська копія – модель Альона Омович.

Як бачимо, копій Кім у всьому світі дуже багато. Мабуть, її чоловікові, Каньє Уесту, треба придивитися.

Нагадаємо, що Демі Роуз в нижній білизні приголомшила розміром своїх гірь: "Зараз вистрибнуть".

Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян крупним планом показала свої неосяжні форми: "Вогонь!".

Також Politeka писала, що українська копія Кардашьян блиснула пружними «диньками» в екстремальному декольте: «Кайф».