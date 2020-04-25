Зірка показала все, що можна

Популярна модель Демі Роуз блиснула розкішними формами на знімку в крихітному міні-бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в Instagram.

Так, модель позує в крихітному білизна, демонструючи розкішні форми. Інтимні місця зірка вирішила прикрити рукою, хоча її прихильники все одно були в захваті від знімків.

«Чудова дівчина», «Вау, яка солоденька», «обалденная», «розкішне тіло», «ось це прекрасні форми», «диво», «красуня», - пишуть вони.

До цього ми писали, що гаряча британська модель, яка встигла прославитися як «британська Кардашьян», продовжує радувати шанувальників новими відвертими знімками навіть перебуваючи на самоізоляції. На цей раз красуня поділилася новими селфи зі своєї спальні.

На знімках, опублікованих в Instagram моделі, Роуз позує перед дзеркалом в крихітному чорному білизна, яке ледве утримує її пишні форми. На першому знімку дівчина повернулася до дзеркала спиною, продемонструвавши свої вражаючі сідниці.

А ось вже на другому фото Роуз показала пишні груди і на подив тонку талію.

Нагадаємо, Демі Роуз показала всю себе в золотому бікіні з мережив: "Чортицю, так і манить!".

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