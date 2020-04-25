Звезда показала все, что можно

Популярная модель Деми Роуз сверкнула роскошными формами на снимке в крохотном мини-бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в Instagram.

Так, модель позирует в крохотном белье, демонстрируя роскошные формы. Интимные места звезда решила прикрыть рукой, хотя ее поклонники все равно были в восторге от снимков.

«Замечательная девушка», «Вау, какая сладенькая», «обалденная», «роскошное тело», «вот это прекрасные формы», «чудо», «красотка», - пишут они.

До этого мы писали, что горячая британская модель, успевшая прославиться как «британская Кардашьян», продолжает радовать поклонников новыми откровенными снимками даже находясь на самоизоляции. На этот раз красотка поделилась новыми селфи из своей спальни.

На снимках, опубликованных в Инстаграм модели, Роуз позирует перед зеркалом в крохотном черном белье, которое еле удерживает ее пышные формы. На первом снимке девушка повернулась к зеркалу спиной, продемонстрировав свои впечатляющие ягодицы.

А вот уже на втором фото Роуз показала пышную грудь и на удивление тонкую талию.

Напомним, Деми Роуз показала всю себя в золотом бикини из кружев: "Чертовка, так и манит!".

Как сообщала Politeka, Деми Роуз в прозрачной сеточке посветила своими "персиками" на камеру.

Также Politeka писала, что знойная Деми Роуз вывалила свои «кокосики» ради жаркого фото: так и просятся наружу.