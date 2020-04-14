Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) позувала у відвертому костюмі з заячими вушками

Зірка опублікувала знімки в своєму Instagram, передає Politeka.net.

На фото знаменитість постала в блакитному облягаючому топі з сіточкою посередині і в таких же легінсах.

Відвертий наряд обтягнув соковиті форми знаменитості. Верх ледь прикривав найінтимніше. При цьому модель нахилилася на одному з фото, щоб фанати могли насолодитися видами її розкішних об'ємів.

Талію підкреслили лосини. Крім цього, вони обтягнули її соковиті сідниці і накачані ніжки, взуті в ролики.

Зірка розпустила волосся і одягла зверху заячі вушка. На руці Сьєнеги блищали браслети.

Грайлива Кассандра посміхалася або змикала губи ніби для поцілунку.

"Щасливої Пасхи всім. Навіть якщо це не зовсім так, як ви або я планували, давайте все ж зробимо все можливе, щоб насолоджуватися цими маленькими способами. 🕊", - підписала фото зірка "Playboy".

За 13 годин пост зібрав понад 7500 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі також привітали красуню, побажавши їй всього найкращого. Також вони написали масу компліментів її фігурі, дійсно, оцінивши її по достоїнству, адже Кассандра ніби неземна дівчина.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега постала в прозорому боді з блискітками на грудях.

Хоча і найінтимніших місць видно не було, все ж можна було помітити великі груди зірки. Вона трохи затиснула їх руками по боках, ті аж випирали в такому тонкому вбранні.

Також видно пружний животик Сьєнеги, який трохи зморщився в результаті прийнятої пози.

Завершив образ кокетливий обруч на голові, а також прикраси на руці і довгий манікюр.

Нагадаємо, зірка "Playboy" згадала молодість і показала всю свою красу в чорному білизна.

Також Politeka повідомляла про те, що модель "Playboy" в одному нашийнику пустилася у всі тяжкі: побачене переживе не кожен.

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